To nie koniec ich kłopotów? Mistrz znów nie dokończył meczu

- Nie próbowałem namawiać Nickiego do dalszych startów. Jak zawodnik się źle czuje, to nie ma co na siłę go puszczać do biegu. Zrobiłem zmianę. Nie zamierzamy wyciągać konsekwencji. Nicki przyjechał na mecz, chciał startować i zdobywać punkty, więc o jakich konsekwencjach mowa? - mówił na gorąco po spotkaniu trener zespołu, Janusz Ślączka.