To nie jest jego sezon. Znów jest pod ostrzałem

Zaraz po starcie w wyścigu numer 10 doszło do kontaktu pomiędzy Janem Kvechem a Kacprem Woryną. Czech nie mógł normalnie jechać, bo awarii uległa jego opona. Sędzia przerwał wyścig i wykluczył Kvecha, co zdaniem bardzo wielu obserwatorów było decyzją błędną. Sam Kvech był wściekły do tego stopnia, że zdemolował krzesełko w boksie, chciał też dzwonić do Słupskiego, ale nie dano mu takiej możliwości. Polski sędzia znów się nie popisał, a to nie pierwsza taka sytuacja z jego udziałem w ostatnich miesiącach. Mocno krytykował go choćby nasz felietonista, Ryszard Czarnecki.