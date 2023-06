To nie jest jego sezon. Tak wygląda po groźnym upadku

Olega Michaiłowa jeszcze nie tak dawno mogliśmy śmiało określać jako następcę Andrzeja Lebiediewa, czyli obecnie najlepszego żużlowca pochodzącego z Łotwy . Lider kadry narodowej nie tylko ściga się w PGE Ekstralidze, ale w przeszłości potrafił chociażby zwyciężyć w indywidualnych mistrzostwach Europy. W Optibet Lokomotivie dorastał sportowo jednak jego przyszły konkurent w osobie Michaiłowa. Wyniki osiągane w łotewskim klubie przez tego zawodnika naprawdę imponowały i tylko kwestią czasu był transfer do polskiego klubu, który walczy o najwyższe cele.

W listopadzie 2021 biła się o niego niemal cała pierwsza liga. Sam 23-latek rzekomo zrobił tour po kraju i poobiecywał pewne rzeczy niektórym ośrodkom. Ostatecznie wybór padł na Abramczyk Polonię Bydgoszcz, która marzyła o awansie do PGE Ekstraligi .

- Z tego co się orientuję, nie jesteśmy jedynym klubem, któremu Oleg zaszedł za skórę wywijając numer. Tą zagrywką poniżej pasa parę drzwi pewnie sobie w przyszłości pozamykał

I wtedy tak naprawdę zaczął się ogromny zjazd Łotysza. Sezon 2022 miał po prostu do zapomnienia, bo nie dość że zawodził na torze, to wreszcie skończyła się do niego cierpliwość i parę spotkań przesiedział na "ławce rezerwowych". Nic więc dziwnego, że bydgoszczanie nie chcieli za bardzo kontynuować współpracy. Michaiłow musiał przełknąć gorzką pigułkę i w tym roku wylądował w drugiej lidze, a dokładniej w Enea Polonii Piła. Nawet tu jego wyniki są dalekie od idealnych, ponieważ na liście najskuteczniejszych zawodników znajduje się poza czołową czterdziestką. W klubie tylko rozkładają ręce z bezradności.