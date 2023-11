To nie jest gruba ryba. Tym transferem niewiele ryzykują

Andrzej Lebiediew ma zastąpić w leszczyńskim zespole Chrisa Holdera, co nie powinno być zbyt trudne, bo Australijczyk pół sezonu spędził na leczeniu kontuzji, a przez drugie pół jeździł w kratkę. Lebiediew to z kolei zawodnik, który zasługuje na miano solidnego ligowca, a być może wystrzeli z formą.

- Od dwóch sezonów Andrzej Lebiediew mocno zaskakuje i to w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Był liderem w Krośnie przede wszystkim w 2022 roku, ma charyzmę. Imponował mi, bo ciągnął ten zespół. Z perspektywy czasu widać, że zejście do 1. Ligi Żużlowej wiele mu dało. Lebiediew jedzie powtarzalnie, równo i przede wszystkim odważnie. Konsekwentnie trzyma się określonych dostawców sprzętu, nie rotuje silnikami. W tym roku miał problemy w Krośnie z dopasowaniem motocykla w pierwszych wyścigach. Miał też pecha czysto wyścigowego - komentuje Jacek Frątczak.

Myślę, że transfer Lebiediewa w kontekście Chrisa Holdera trudno oceniać, bo Australijczyk jechał tak naprawdę do kwietnia. Po kontuzji nie był sobą. Czym Unia ryzykowała? Postawili na rzemieślnika, to ruch bez ryzyka. Tym bardziej patrząc na aspekty finansowe. Sądzę, że Andrzej się odpłaci

Solidna druga linia

- Dziś jest inny punkt widzenia, niż kiedyś. Kilka lat temu marudzilibyśmy na średnią 1,7 pkt/bieg czy 1,8 pkt/bieg, ale dziś, przeliczając to na punkty to 7-8 "oczek" w każdym meczu. To dobry poziom ekstraligowy, na który Andrzeja stać zarówno na domowym torze, jak i na wyjeździe. Lebiediew w ostatnich sezonach zaskakuje prędkością na dystansie, ma pomysł na ściganie. Sądzę, że wspomniany poziom 7 - 8 punktów leszczynianie w ciemno wezmą - tłumaczy Frątczak.

Grand Prix mu nie przeszkodzi

- Dużo zależy od zawodnika. W minionym sezonie Andrzej często startował w Grand Prix będąc rezerwowym cyklu. Nie wiedziałem żeby mu to przeszkadzało. Teraz jego status się zmieni, bo będzie stałym uczestnikiem Grand Prix, ale to ciągle zawodnik, który nic nie musi, a tylko może. Jest dobrze skonstruowany psychicznie i fizycznie. To twardy zawodnik i nawet jak słabiej pojedzie w Grand Prix, to w lidze nie da po sobie tego poznać - zakończył Jacek Frątczak.