To nie był dzień faworytów! Oni też będą musieli gonić!

Cellfast Wilki Krosno i Abramczyk Polonia Bydgoszcz - te dwie drużyny były najczęściej wymieniane w gronie faworytów półfinałowych dwumeczów, a co za tym idzie, faworytów do obsadzenia dwóch miejsc w finale. Po trzeciej rundzie części finałowej rozgrywek trudno o optymizm w tych ośrodkach, bo zarówno krośnianie, jak i bydgoszczanie nie wywiązali się z roli faworytów.

Spotkanie w Łodzi miało jednak dużo bardziej wyrównany przebieg. Po pierwszej serii co prawda prowadzili gospodarze, jednak zaledwie dwoma punktami. Nie mogli nacieszyć się jednak tym stanem rzeczy długo, bo biegi piąty i szósty to była dominacja gości. Cellfast Wilki Krosno wygrały oba te wyścigi 5:1 i odwróciły losy spotkania. Łodzie odgryźli się co prawda w wyścigu siódmym, jednak podczas przerwy w połowie zawodów to goście prowadzili czterema punktami.