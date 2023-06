To największy problem Rosjanina w Polsce. Mówi o tym bez ogródek

Pierwszy raz Tarasienki we Wrocławiu

Co ciekawe Rosjanin z polskim paszportem dopiero pierwszy raz w życiu jechał na nowym Stadionie Olimpijskim. - Wcześniej nie było okazji. Teraz trzy razy wyjechałem do biegów i to tyle moich doświadczeń z tym torem, który jest dość szeroki, a wyjście spod taśmy szczególnie ważne. Pewnie przez to nie ustrzegłem się błędów - oznajmił.