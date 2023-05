To największa słabość młodego mistrza. Z nimi słabo sobie radzi

Na początku rozgrywek wielkie problemy miał Jakub Miśkowiak, który w ostatnich spotkaniach zaczął punktować lepiej. Wciąż jednak chyba to nie jest to, czego oczekuje od sobie zawodnik Tauron Włókniarza. Niełatwe wejście do seniorskiego żużla w For Nature Solutions KS Apatorze ma także Wiktor Lampart. Obaj w poprzednich latach należeli do ścisłej czołówki krajowych juniorów. Teraz przelewek już nie ma i poprzeczka jest zawieszona wyżej, co odzwierciedlają ich wyniki.



W tej samej sytuacji w przyszłym sezonie będzie Cierniak, dlatego przejrzeliśmy wszystkie tegoroczne ligowe występy zawodnika Platinum Motoru. Po pięciu spotkaniach legitymuje się w PGE Ekstralidze średnią biegową 1,889. Tutaj jest nieźle, choć mocno nabił sobie ten wynik poniedziałkowym występem przeciwko Cellfast Wilkom. Zwłaszcza na początku zawodów miał łatwych rywali (juniorów i 22-letniego Mateusza Świdnickiego).