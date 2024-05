To najgorszy scenariusz dla Motoru. To będzie potężny cios

Wiktor Przyjemski był gościem Magazynu Eleven Sports, gdzie oczywiście nie zabrakło pytania o możliwy powrót zawodnika do Abramczyk Polonii Bydgoszcz. Odpowiedź 19-latka daje do myślenia.

Słowa Przyjemskiego o Polonii dają do myślenia

- Polonia musi najpierw awansować, a my mamy połowę sezonu. Wiadomo, że ten klub jest w moim sercu, bo tam się wychowałem od siódmego roku życia - powiedział Przyjemski. Reklama

Polonia może awansować już w tym roku, bo jest w wąskim gronie drużyn uważanych za faworytów do wygrania Metalkas 2 Ekstraligi. Na razie INNPRO ROW Rybnik kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, ale właśnie ukazały się niepokojące informacje o stanie zdrowia lidera drużyny Brady’ego Kurtza, co zwiększa szanse Polonii.

Robił wszystko, żeby z Polonii nie odchodzić

Dodajmy, że Przyjemski w ogóle nie opuściłby Polonii, gdyby drużyna rok temu awansowała do PGE Ekstraligi. On robił wszystko, żeby tak się stało. Finalnie okazał się najlepszym zawodnikiem swojej drużyny i całej ligi. W końcówce doznał jednak kontuzji i nie pomógł w decydujących meczach. A chętni do przejęcia Przyjemskiego błyskawicznie zarzucili go ofertami. Wybrał Orlen Oil Motor Lublin, bo w tym klubie wcześniej startował, poznał ludzi, dobrze się tam czuł.

Wybór Motoru pokazuje, że Przyjemski kieruje się sercem. Polonię opuszczał ze łzami w oczach, więc jeśli tylko będzie miał okazję wrócić do ekstraligowej Polonii, to zrobi to z wielką radością. To jest jego dom i to jest jego strefa komfortu. Reklama

Nie bez znaczenia jest też fakt, że jego sponsorem jest firma Abramczyk. On jest w zasadzie kimś w rodzaju fabrycznego jeźdźca zajmującej się przetwórstwem rybnym spółki. Cały jest obklejony reklamami Abramczyka. Jak się spojrzy na jego indywidualny kevlar, ten, w którym nie startuje w lidze, to nie widać tam sponsorów z Lublina.

Zatem awans Polonii do PGE Ekstraligi, to najgorszy z możliwych scenariuszy dla Motoru. Zwłaszcza że Przyjemski mógł być dla klubu świetną opcją na zastąpienie jednego z seniorów, gdyby któryś z nich zdecydował się odejść. Jak Polonia wejdzie, to Przyjemski nawet nie będzie chciał o tym słyszeć, bo start z numerem seniorskim, to trudny rozkład jazdy, a dla niego będzie lepiej, jakby dalej startował jako junior.

W sumie to wszystko może potoczyć się tak, że prezes Motoru Jakub Kępa będzie miał niezłą łamigłówkę. Przy bardzo prawdopodobnym uszczupleniu budżetu będzie musiał kogoś odpuścić. Jeśli do tego dojdzie strata Przyjemskiego, to będzie potężny cios dla drużyny. Reklama

