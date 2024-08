To musiało przerazić Zmarzlika. Dlatego zostawi polskiego inżyniera

Bartosz Zmarzlik w kwalifikacjach i pierwszym biegu Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff korzystał z silnika Petera Johnsa. To wielka rewolucja , bo od kilku lat Zmarzlik miał tylko i wyłącznie sprzęt od Ryszarda Kowalskiego, a polski inżynier dbał o to, żeby nasz najlepszy zawodnik miał znakomicie przygotowane silniki. Wszystko jednak kiedyś się kończy.

Zmarzlik kosmicznie szybki, ale i też wolny, jak żółw

Zmarzlik na silnikach Kowalskiego potrafi być piekielnie szybki, ale i też wolny jak żółw. Jak trafi z regulacjami, to jedzie 30 metrów przed resztą stawki. Jednak trafienie nie jest takie proste. - To jest miks. Musi być odpowiednia ilość powietrza w oponie, dobrze naciągnięty łańcuch i właściwie ustawiona dysza i zapłon. Jeśli to wszystko gra, to robi się kosmos i Zmarzlik zasuwa. Wystarczy, że jedna z tych rzeczy nie jest dobrze wyregulowana i Bartosz się męczy - mówi nam jeden z trenerów, prosząc o anonimowość. Nikt nie chce się narazić na gniew Kowalskiego.