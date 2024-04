To może zatrzymać Zmarzlika! Tylko tak straci mistrzostwo

Gdybym kiedyś wrócił do cyklu GP, to musiałbym do niego podejść tak, jak w 2021 roku i pokonać go jeszcze raz. Zrobiłem to i wiem, jak to wyglądało. Na szybko trudno to wytłumaczyć. Po prostu Bartek jest nie do zatrzymania. Może zejść z tronu kiedy to on przestanie chcieć być mistrzem świata. Wtedy odpuści i ktoś inny go zastąpi. Na dzień dzisiejszy każdy widzi, jak on jeździ. Widzimy, jak rozpoczął sezon i już wiem, że ponownie trudno będzie go pokonać. Tylko on sam może zejść z tronu

~ dodaje Artiom Łaguta