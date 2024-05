To może pogrzebać szanse Motoru na kolejne złoto. O tym coraz głośniej

Tak wygląda pełna lista życzeń Sparty i Apatora

Jeśli chodzi o Apatora, to tam przede wszystkim liczy się Holder, ale każdy musi mieć alternatywę. W Toruniu jest ich kilka. Z klubem łączeni są Michelsen, Fricke, wreszcie Jason Doyle.

Już starania Apatora są problemem dla Motoru

Już samo to, że Apator zabiega o Holdera jest dużym problemem dla Orlen Oil Motoru Lublin . Budżet mistrza Polski może być w 2025 uszczuplony, bo istnieje groźba odejścia spółek skarbu państwa. W takiej sytuacji konkurowanie na rynku transferowym może być niezwykle trudne.

Motor zapłacił w tym roku Holderowi 800 tysięcy złotych za roczny kontrakt i płaci 8 tysięcy za każdy zdobyty punkt. Apator może dać więcej. Jeśli zwolni Przedpełskiego (ma 700 tysięcy złotych za podpis i 8 tysięcy za punkt) i dołoży milion złotych, to Holder może dostać w Toruniu propozycję na poziomie miliona za podpis i nawet 12 tysięcy za punkt.

Jak Sparta się włączy może być jeszcze gorzej

Jeśli Motor, który obecnie dysponuje budżetem na poziomie 25 milionów straci 3, 4 miliony , to absolutnie nie będzie go stać na dołożenie kasy Holderowi. Nawet przy utrzymaniu staniu posiadania może być z tym kłopot. A z tym że trzeba będzie dać więcej, Motor musi się zdecydowanie liczyć.

Może być jeszcze gorzej, jak Sparta dojdzie finalnie do wniosku, że może by tak zmienić optykę i zaprosić Holdera do stołu rozmów. Najbogatszy klub w Polsce może mu dać więcej niż Apator. W końcu szuka kogoś na miejsce Woffindena, który kasuje rocznie milion za podpis i 10 tysięcy za punkt. Także punkt wyjścia jest inny niż w przypadku Przedpełskiego i Torunia.