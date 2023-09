To może być skład, co rozniesie ligę. Jest jedno pytanie

ROW Rybnik odpuścił Patryka Wojdyło. Zawodnik po dwóch latach wróci do Cellfast Wilków Krosno. Na pierwszy rzut oka ten ruch wydaje się błędem ROW-u, bo jednak Wojdyło dobrze poznał rybnicki tor, zrobił duże postępy i zasadniczo warto było go zostawić. Od kilku osób słyszymy jednak, że skoro prezes Krzysztof Mrozek dał wolną rękę temu zawodnika, to oznacza jedno. Ma kogoś lepszego.