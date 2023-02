To może być rewolucja. Kobieta walczy o wielki awans

Praca sędziego w każdej dyscyplinie sportu to nie tylko szereg wyrzeczeń, ale i olbrzymia presja związana z podejmowaniem ważnych decyzji. W przeszłości na własnej skórze przekonało się o tym mnóstwo uznanych arbitrów. Najświeższa przykra historia związana jest z Krzysztofem Meyze, który w sezonie 2022 w spotkaniu Fogo Unii Leszno z For Nature Solutions Apatorem Toruń zdecydował się niesłusznie wykluczyć Patryka Dudka, za co spotkał go lincz ze strony sfrustrowanych kibiców.