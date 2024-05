To może być pogrom Polaków. Tak źle nie było już dawno

Polska uznawana jest za potęgę światowego żużla. Jeżeli jednak popatrzeć na cykl Grand Prix (zmagania o mistrzostwo świata), to gołym okiem widać, że jest Bartosz Zmarzlik i długo, długo nic. W tym sezonie oprócz naszego mistrza w elicie jeżdżą Dominik Kubera i Szymon Woźniak. Obu stać na pojedyncze zrywy i dobre biegi. W tym roku meldowali się już nawet w półfinałach. Sęk jednak w tym, że to za mało, aby powalczyć o medal. Problem może być także z utrzymaniem się w Grand Prix. Kubera jest na razie dziewiąty, a Woźniak dwunasty.

Zmarzlik nie ma następców. Tylko on może liczyć na medal

Zachwycamy się fenomenalną postawą Bartosza w Grand Prix, jednak gdyby nie on, to już takich powodów do radości z pewnością nie mielibyśmy. W tym wieku tylko dwukrotnie było tak, że w jednym sezonie dwójka Polaków cykl kończyła z medalami. Najpierw w 2010 roku za sprawą Tomasza Golloba (złoto) i Jarosława Hampela (srebro), oraz w 2022 roku dzięki Zmarzlikowi (złoto) oraz Maciejowi Janowskiemu (brąz).

Od razu zaznaczmy, że to nie tak, że za rok w Grand Prix mielibyśmy więc tylko Zmarzlika. Są przecież kwalifikacje światowe, które kończą się Grand Prix Challenge, gdzie nasi reprezentanci mogą wywalczyć awans. To wcale jednak nie takie pewne, bo na razie najlepsi zawodnicy w kraju radzą sobie ze zmiennym szczęściem.

Wielki rywal Zmarzlika jest pogubiony

To jednak nie rozwiązuje problemu, bo ktokolwiek z Polaków nie znajdzie się ostatecznie w cyklu, to ma duże problemy, aby włączyć się do walki o medale. Chyba, że któryś wreszcie odpali na miarę swojego potencjału i dołączy do Zmarzlika. Na szczęście ten ostatni ma jeszcze sporo lat jazdy przed sobą - nawet kilkanaście.