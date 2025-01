To może być odkrycie ligi. Postraszą bogaczy, znów będzie o nich głośno

Wilki Krosno już raz zszokowały żużlową Polskę. W sezonie 2022 drużyna sensacyjnie wygrała 2. Metalkas Ekstraligę ucierając w finale nosa wielkiemu faworytowi z Zielonej Góry. Środowisko było w szoku, bo w elicie pojawił się klub, który wcześniej kojarzony był ze startami na niższych poziomach rozgrywek.

Nie porzucili planów powrotu do PGE Ekstraligi

Co prawda roczna przygoda z PGE Ekstraligą była dla Wilków bolesną lekcją, ale działacze zapowiadali, że jeszcze kiedyś tam wrócą. Przed rokiem się nie udało, bo drużyna zakończyła rozgrywki na piątym miejscu i zasadniczo ani przez moment nie prezentowała się na tyle dobrze, aby faktycznie realnie myśleć o awansie. W klubowych gabinetach wyciągnęli jednak wnioski co do personaliów i na kolejną kampanię zbudowano ciekawy i zbilansowany skład. Reklama

Podczas gdy wszyscy głośno mówią o wielkiej batalii o awans, która ma rozstrzygnąć się między Unią Leszno, Stalą Rzeszów i Polonią Bydgoszcz, to gdzieś z boku pozostają Wilki Krosno. A gdy przyglądniemy się bliżej potencjałowi tej drużyny, to wychodzi na to, że może to być czarny koń 2. Metalkas Ekstraligi. Wilki może wielkich gwiazd w kadrze nie mają, ale to nie powinno być problemem.

Zaczynają od Polaków, nie sposób nie wspomnieć, że Jakub Jamróg i Tobiasz Musielak to czołówka, jak chodzi o polskich seniorów na tym szczeblu ligowym. Ten pierwszy do tego stopnia marzy o powrocie do PGE Ekstraligi, że jego kontrakt skontrowano tak, że w przypadku awansu zostanie automatycznie przedłużony. Wilki sięgnęły też po jednego z najzdolniejszych zawodników młodego pokolenia, czyli Mathiasa Pollestada. Ten na pozycji U-24 może być ligowym odkryciem.

Na dokładkę dwójka doświadczony obcokrajowców, czyli Dimitri Berge i Kenneth Bjerre. Pierwszy z nich ma za sobą bardzo udany sezon, który zakończył z ósmą średnią w lidze. Drugi zaś najlepsze lata kariery może i ma za sobą, ale z drugiej strony trudno pożegnać zawodnika, który nie jest przesadnie drogi i gwarantuje stabilny poziom.

Wrócił na trenerską karuzelę. Poprowadzi Wilki do awansu?

W tej całej układance jest też trener Piotr Świderski, dla którego będzie to powrót do pracy w roli trenera. Wcześniejsze jego przygody kończyły się bez większych sukcesów, ale w Krośnie wyszli z założenia, że warto postawić na kogoś młodego ze świeżym spojrzeniem i energią. Były ekspert telewizyjny ma szansę rozwinąć w Krośnie skrzydła i zrobić sobie dobrą promocję. Awans do pierwszej czwórki walczącej o awans do PGE Ekstraligi wydaje się w przypadku Wilków obowiązkiem, a w play-offach zaś mogą dziać się cuda.

