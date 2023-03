To może być junior na lata. Ma tylko jeden problem

Okoniewski też nie umiał. Affelt musi ćwiczyć to dzień i noc

Mariusz Okoniewski, ojciec Rafała, był bardzo dobrym startowcem (podobnie zresztą, jak jego syn). Jeśli ktoś jednak myśli, że z takim talentem już się urodził, to bardzo się myli. W jednym z wywiadów opowiedział swoją historię. Wspomniał pierwsze lata kariery i swoje fatalne wyjścia spod taśmy. Uparł się jednak, wytrenował to i po jakimś czasie była to jedna z jego największych zalet. - To można i trzeba wyćwiczyć - mawiał. Podobnie powinien postąpić Affelt. Im wcześniej zacznie, tym większą ma szansę na wymierne efekty.