To może być głośny upadek. Utytułowany klub igra z ogniem

To chyba jest ostatni moment, aby Przemysław Pawlicki wrócił do wielkiego ścigania. Przed rokiem wykręcił drugą średnią w karierze (2,412), tyle że na zapleczu PGE Ekstraligi (najlepszą miał w sezonie 2011, kiedy jeździł dla drugoligowej Piły - 2,781). Nigdy w najwyższej klasie rozgrywkowej nie dobił do granicy dwóch punktów na bieg, a ostatnie próby w barwach ZOOLeszcz GKM-u miał bardzo słabe.



Żużel. Dlatego Przemysław Pawlicki stracił pracę w Ekstralidze

W Grudziądzu starszy z braci spędził łącznie pięć lat. Dwa pierwsze były naprawdę dobre. Na wyjazdach być może wiodło mu się różnie, ale na domowym obiekcie (przed przebudową) opanował ścieżkę pod bandą do perfekcji. Kibice zacierali ręce, gdy Pawlicki przegrał start, bo wiedzieli, że tak tego nie zostawi i coś wykombinuje. Przebudowa toru na przełomie 2019 i 2020 roku była dla żużlowca szokiem.



Zmieniło się wiele. Zainstalowano odwodnienie liniowe, tor skrócono o 24 metry, pod bandą już strasznie ciężko się wyprzedzało. Pawlicki przegrywał starty, a na dystansie już nie mógł się odnaleźć. Przez to opóźniony pandemiczny sezon okazał się jego najgorszym w karierze (średnia 1,024). Spotkała go wtedy krytyka, grudziądzcy kibice oczekiwali zmian. Zarząd klubu pozwolił się jednak Polakowi odbudować. W latach 2021-2022 Pawlicki jeździł trochę lepiej, ale jego postawę trudno nazwać co najwyżej przeciętną.

W Metalkas 2. Ekstralidze był gwiazdą