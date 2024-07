To może być głośny spadek. 18-krotny mistrz Polski wciąż ma nadzieję na 7 milionów

PGE Ekstraliga. Betard Sparta Wrocław bez dwóch gwiazd

Męczarnie Unii z tak osłabionymi wrocławianami (brakowało Daniela Bewleya oraz Taia Woffindena) pokazują, że szeregi najlepszej ligi świata opuści najsłabsza drużyna. Oczywiście, mamy w pamięci tegoroczne kontuzje żużlowców Unii, a przede wszystkim urazy Janusza Kołodzieja i Damiana Ratajczaka. Upadki tych zawodników miały wpływ na tak dramatyczne położenie drużyny, ale Unia raczej tak i tak spadłaby do Metalkas 2. Ekstraligi.



Nawet zwycięstwo w ostatniej kolejce rundy zasadniczej może nie uratować leszczynian. Obecnie Unia ma 9 punktów. W meczu z ebut.pl Stalą Gorzów (11 sierpnia) bonus w zasadzie jest niemożliwy do wywalczenia (w Gorzowie Stal wygrała 53:37), wcześniej o możliwości zdobycia punktów w Lublinie, nie ma co wspominać. To oznacza, że Unia zakończy sezon z maksymalnie 11 punktami. Rozkład spotkań praktycznie przekreśla szanse na to, aby leszczynianie z takim dorobkiem mogli kogoś wyprzedzić. Spadek wydaje się tylko kwestią czasu. 11 punktów spadkowicza jest demonstracją siły tegorocznej PGE Ekstraligi.