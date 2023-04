To mógł być hit. Nie zmieścił pracy trenera w grafiku

Zawodnicy cenią Ułamka

Praca dla Cellfast Wilków nie jest pierwszym zajęciem trenerskim Ułamka. Wcześniej pomagał indywidualnie zawodnikom, m.in. Matejowi Zagarowi, Lukasowi Fienhage, Oskarowi Polisowi oraz Mateuszowi Dulowi . - I ci zawodnicy przy nim robili postępy. Poprawili technikę startu. Było to widać - mówi nam Paweł Racibor, który jako dziennikarz współpracował z Ułamkiem. Obecnie jest menedżerem Jakuba Jamroga. - Sebastian doradzał wielu zawodnikom. Jak byłem na meczu ligi czeskiej, to zawodnicy sami podchodzili do niego. Praca w Krośnie była dla niego nowym wyzwaniem . Widziałem na zdjęciach publikowanych przez klub, że się angażował i brał udział w zajęciach z zawodnikami. Biorąc odpowiedzialność za pracę z młodzieżą otworzył nowy etap w karierze trenerskiej - dodaje.

Trener - ta praca wymaga poświęceń

Głównym powodem zmniejszenia aktywności Ułamka była firma przewozowa, którą były żużlowiec prowadzi razem z bratem. Odległość dzieląca Krosno od Częstochowy utrudniała ułożenie grafika. - Jest bardzo młody jak na menedżera czy szkoleniowca. Jeszcze będzie miał szansę, musi tylko poukładać sprawy z firmą. Teraz jest to pewnie jego główne źródło dochodu i utrzymania rodziny. Pracując jako trener, musisz zmienić całe swoje życie. Trzeba się poświęcić i nawet zamieszkać w innym mieście . Janusz Stachyra ma bliżej z Rzeszowa. Krośnianie musieli szybko szukać, bo mają sporo pracy - komentuje Racibor. - Pracy trenerskiej trzeba się poświęcić w 100 procentach. Zwłaszcza, jak wejdzie się w wir wymiany trenerów, czego jesteśmy świadkami w żużlu. Czasami trzeba pracować w klubach na obczyźnie, czyli tak jak było w Krośnie. Myślę, że marzeniem i celem Sebastiana była praca w sztabie szkoleniowym Włókniarza. Z tego co wiem, na razie takiej propozycji nie dostał. Musi czekać, choć samo czekanie nic nie daje. Wcześniej interesował się nim klub z Gdańska - kontynuuje nasz rozmówca.

Ułamek musi odpowiedzieć sobie na ważne pytanie

Zawodnicy po zakończeniu swoich karier mają różne pomysły na dalsze życie. Niektórzy nie chcą rezygnować z żużla i pozostają przy tej dyscyplinie sportu jako trenerzy lub mechanicy. Inni postanawiają odciąć się od środowiska i zająć się czymś zupełnie innym. Wskazać tutaj można choćby Wiesława Jagusia. - Jeżeli Sebastian w przyszłości nie będzie mógł pogodzić pracy trenerskiej z prowadzeniem firmy, to może być mu ciężko znaleźć klub - uważa Racibor.



A dlaczego? - Bo każdy wymaga od trenera poświęcenia - zaznacza. - W większości przypadków szkoleniowcy pracują w klubach z miast, z których nie pochodzą. Trzeba położyć na bok wszystkie inne sprawy i nawet przez cały tydzień przebywać na stadionie, by przygotować tor. Pewnie to zadecydowało. Za przykład mogę wskazać Janusza Ślączkę. Jest z Rzeszowa i ma kawałek do pracy w Grudziądzu. W sezonie siedzi tam praktycznie cały czas i pilnuje wszystkich spraw. Inaczej się nie da. Skoro odpowiadasz za wynik, to niestety nie możesz pracować z doskoku - podsumowuje menedżer.