To miał być spacerek. Faworyt najadł się strachu

Gospodarze w sobotę nastawiali się na spacerek . Do Torunia zawitała bowiem ebut.pl Stal, która w listopadowym oknie transferowym straciła Bartosza Zmarzlika. Trzykrotny indywidualny mistrz świata postanowił poszukać nowych wyzwań i przeniósł się do obecnych złotych medalistów DMP z Lublina.

W miejsce obecnego czempiona do Gorzowa przywędrował Oskar Fajfer. Polak pokazał się naprawdę solidnie i pomimo, że mieszał lepsze wyścigi z gorszymi, absolutnie nikt nie mógł mieć do niego pretensji. 28-latek odpalił zwłaszcza w gonitwie szóstej, kiedy to wraz z Szymonem Woźniakiem pokazał plecy rywalom i wysforował swoją ekipę na minimalne prowadzenie 17:19.