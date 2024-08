To miał być hit transferowy. Polskiemu klubowi zabrakło pieniędzy

Żużel. Kontrakty z Kołodziejem i Zengotą ogłoszono błyskawicznie

- Przede wszystkim widziałbym Janka Kołodzieja. To nasza lokomotywa. Do tego Grzegorz Zengota, bo to barwna postać i świetny zawodnik, ponadto Ben Cook zaliczył świetny sezon. Nie wiem jak z Damianem Ratajczakiem będzie. Robimy wszystko, by tych zawodników zatrzymać i myślę, że to się uda - mówił po meczu ze Stalą Gorzów Rafał Okoniewski.