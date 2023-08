To łączy mistrza z beniaminkiem. Grudziądz wyraźnie odstaje

Mistrz Polski i beniaminek mają cechę wspólną

Pomimo, że Platinum Motor Lublin i Cellfast Wilki Krosno zajmą po rundzie zasadniczej dwa przeciwstawne miejsca w tabeli, to jednak mają cechę wspólną. Jest nią procent zajętości stadionu. Zarówno w Lublinie, jak i w Krośnie na każdym spotkaniu zasiadał komplet widzów. Co prawda Wilkom pozostaje na własnym obiekcie jeszcze jeden mecz - w środę (9 sierpnia) z Fogo Unią Leszno, ale można śmiało założyć, że tam również zasiądzie komplet widzów .

O tenże komplet nie było trudno w Krośnie. Po pierwsze w ubiegłym sezonie Wilki wywalczyły historyczny, pierwszy awans do PGE Ekstraligi w historii istnienia klubu. Po drugie krośnianie posiadają najmniejszy stadion, które pomieści 7 tysięcy kibiców. To i tak niezła liczba, zważywszy na ludność miasta (46 tysięcy) oraz fakt, że wcześniej ten stadion mieścił ledwie pięć tysięcy. Zimą go zmodernizowano.