To koniec. Znany komentator pożegnał się z widzami

Mirosław Jabłoński karierę eksperta rozpoczął jeszcze jako czynny zawodnik . Po jakimś czasie główny bohater naszego tekstu poświęcił się telewizji na pełen etat. Z reguły za mikrofonem radził sobie dobrze. Kibice szanowali 39-latka między innymi za ogromny luz, zwłaszcza w parze z Tomaszem Dryłą. Niestety nie brakowało też kontrowersji. Do największego skandalu doszło w sezonie 2022. Podczas spotkania pomiędzy Abramczyk Polonią Bydgoszcz a H. Skrzydlewska Orłem Łódź wychowanek Startu Gniezno pojawił się w pomieszczeniu sędziego, ponieważ nie potrafił zrozumieć jego decyzji. Po tej sytuacji komentatora zawieszono. Były żużlowiec szybko zrozumiał swój błąd i po przerwie wrócił do wykonywania zawodu.

- Tyle lat pięknej współpracy. Wyjazdów, transmisji, poznanych ludzi. Wyrazić i opisać słowami jest to bardzo trudno, dlatego może kiedyś napiszę o tym książkę. Chciałbym podziękować wszystkim w redakcji razem i każdemu z osobna. Każda osoba była inna, oryginalna i miała swój warsztat pracy, z którego uczyłem się, wyciągałem wnioski i motywowałem do pracy nad sobą . Dzięki wielkie - dodał były żużlowiec.

Mirosław Jabłoński ma ambitne plany. „Może coś z tego wyjdzie”

Wychowanek Startu Gniezno następnie przeszedł do osobistych podziękowań dla wspomnianego wcześniej Tomasza Dryły, Marcina Majewskiego (były szef żużla w C+) oraz przede wszystkim kibiców. - Bez was nie miałoby to sensu. Spotkałem was setki, jak nie miliony na swojej drodze - przekazał fanom.