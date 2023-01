To koniec współpracy ze sponsorem. Co dalej?

Zazwyczaj jest tak, że przed sezonem sponsorów się raczej pozyskuje, a nie traci. Styczeń i luty, czyli miesiące bezpośrednio poprzedzające rozpoczęcie ścigania często służą właśnie do prowadzenia rozmów pod kątem współpracy w sezonie. Rzadko raczej dochodzi do sytuacji, w których wówczas ktoś darczyńcę traci. Tak jednak właśnie stało się w PSŻ-cie. Czy jest się niemniej czego bać? Na pozór groźnie wyglądająca sytuacja nie jest jednak w praktyce taka zła.

Najpewniej pod koniec lutego, może na początku marca uda się dopiąć kwestię następcy SpecHouse. Trwają intensywne rozmowy i działacze z Poznania zdają sobie sprawę, że czasu jest dużo tylko w teorii. Tych kilkanaście tygodni do startu ligi minie bardzo szybko. Poza tym za SpecHouse nie ma co aż tak bardzo rozpaczać. Co prawda był to sponsor strategiczny, ale znaleziony w trudnych czasach i wcale niedający jakichś ogromnych pieniędzy.

Beniaminek przed trudnym zadaniem

Znalezienie nowego sponsora tytularnego to tylko jeden z ważnych tematów w Poznaniu, jeśli chodzi o ten sezon. Istotne jest także to sportowe, czyli najważniejsze oblicze drużyny. Zespół awansował do 1. Ligi i bardzo chce się tam utrzymać, choć większość ekspertów wróży PSŻ-owi trudną walkę o ten cel, a głównym rywalem mają być Landshut Devils. Nie po to jednak do Poznania ściągnięto gwiazdę pokroju Antonio Lindbaecka, by po roku spadać z powrotem na najniższy szczebel.