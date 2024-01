To koniec plotek i spekulacji. Wiemy, kto wyłoży najwięcej kasy

Całe wydarzenie w niedawnym wywiadzie dla naszego portalu zapowiedział prezes Michał Drymajło. Jak działacz obiecał, tak zrobił. Umowa została podpisana na specjalnej konferencji. - Nie chcieliśmy przedstawiać sponsora przy okazji, bo jest to na tyle duże wydarzenie, że zrobimy to na specjalnej konferencji - mówił nam prezes rzeszowskiego klubu, między wierszami dając do zrozumienia, że sponsor tytularny beniaminka się nie zmieni. - Jak ktoś był na prezentacji zespołu uważny, to widział, jak nasza drużyna się nazywała - dodawał.