To koniec mistrza świata? Nawet tam go nie chcą

Już w minionym sezonie Rune Holta miał problemy ze znalezieniem pracodawcy po średnio udanej przygodzie w 2. Lidze Żużlowej, gdzie startował w barwach PSŻ-u Poznań. Co prawda wówczas Holta był jednym z liderów, ale na najniższym szczeblu rozgrywkowym wymagano od niego więcej.

Holta nie dostał dobrej oferty w oknie transferowym, przez co na angaż musiał czekać do wiosny tego roku. Zaufał mu trener Marek Cieślak, a jego przenosiny do Łodzi okazały się chybione, bo Norweg na koniec sezonu nie może się poszczycić średnią biegową nawet na poziomie 1 pkt/bieg.

- Dziś zaplecze PGE Ekstraligi to zupełnie inny poziom niż kiedyś. To liga wymagająca pod względem sprzętowym i sportowym. W 2. Lidze też trzeba się szybko odpychać, ale mimo to widać różnicę poziomów - mówi nam Jacek Frątczak, były menedżer żużlowy.

I tak skuszą się na jego usługi

Pomimo słabej dyspozycji w ostatnich latach, dość wysokich wymagań finansowych, Rune Holta i tak znajdzie chętnego na swoje usługi. Wystarczy kontuzja któregoś z zawodników i już się zrobi wakat, a wolnych zawodników, którzy mogą wystrzelić nie pozostało wielu.

- Myślę, że znowu gdzieś się objawi na początku sezonu. Nie zakończył kariery. Uważam, że to wszystko, co się dzieje sportowo w ostatnich latach to równia pochyła, ale o końcu kariery bym nie mówił w takich jednoznacznych słowach. Niemniej jest na pewno bliżej, niż dalej - komentuje Frątczak.

Kontynuacja kariery nie ma sensu

Jeśli Holta powtórzyłby taki sezon, jaki miał miniony, to chyba faktycznie lepiej żeby nie igrał ze zdrowiem, odpuścił sport zawodowy i przebranżowił się na zarządzanie plantacją sałaty, którą obecnie prowadzi jego ojciec. Czy zatem powinien zakończyć karierę już w tym roku?

Myślę, że to pytanie stawia sobie sam zawodnik. Jakby miał rzeczywiście wozić ogony albo walczyć o miejsce w składzie drugoligowego zespołu, to cała ta zabawa nie ma sensu ~ komentuje Jacek Frątczak.

Rune Holta to Norweg, który otrzymał polskie obywatelstwo. Z reprezentacją Polski trzykrotnie zdobywał drużynowe mistrzostwo świata. W 2005 roku we Wrocławiu, w 2007 roku w Lesznie oraz w 2010 roku w duńskim Vojens. W Polsce reprezentował wiele klubów, ale najbardziej kojarzony jest z Włókniarzem Częstochowa.

