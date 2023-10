To koniec mistrza świata?! Mocna opinia eksperta. Tego nie mogą mu zapomnieć

To może być koniec „poważnej” kariery Nickiego Pedersena. Duńczyk przenosi się z Zooleszcz GKM-u Grudziądz do Texom Stali Rzeszów, czyli z PGE Ekstraligi do 1. Ligi Żużlowej. Ze względu na zaawansowany wiek i kontuzje Pedersenowi będzie trudno wrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej. W Ekstralidze nikt nie chciał Pedersena, bo działacze zapamiętali sobie, jak symulował defekty i jak często brał L-4.