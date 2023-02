To koniec giganta. Reklamował ich Gortat

Reklamowały go naprawdę duże nazwiska, na czele z Marcinem Gortatem, jednym z najlepszych polskich koszykarzy w historii, graczem NBA i prywatnie przyjacielem-pomocnikiem niektórych żużlowców, takich jak Rohan Tungate czy Damian Ratajczak. Wydawało się, że firma ma solidne podstawy finansowe i raczej przez długi czas będzie działać. Tymczasem w poniedziałek oficjalnie poinformowano, że eWinner kończy działalność. Do końca marca przyjmowane będą zakłady, do końca czerwca można wypłacać wygrane czy realizować bonusy.