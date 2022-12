To koniec bukmacherskiej ery w polskim żużlu

eWinner pojawił się w nazwie drugiego poziomu rozgrywek żużlowych przed sezonem 2020. Trafił na trudny, pandemiczny okres. Mimo to, solidnie zaangażował się w marketingową promocję dyscypliny. Wpływ na to miała zapewne spora znajomość realiów środowiska. Wcześniej nazwa tych zakładów figurowała choćby w nazwie toruńskiego Apatora. To za ich sprawą na stadiony zbudowane wokół torów trafił choćby Marcin Gortat. Były koszykarz, ambasador bukmachera bardzo szybko stał się znanym piewcą i popularyzatorem czarnego sportu. Podczas ostatniej gali KSW zasiadał na trybunach w towarzystwie Jakuba Kępy, prezesa Motoru Lublin.