To już siedem lat od tej tragedii. Napisała ten utwór z tęsknoty za bratem

Krystian Rempała miał straszny upadek podczas meczu w Rybniku w maju 2016 roku. Lecący w jego stronę motocykl strącił mu z głowy kask i niestety spowodował tak poważne obrażenia. Po kilku dniach 18-letni zawodnik zmarł w szpitalu. Pamięć o nim trwa jednak cały czas, a w dużym stopniu jest to zasługa jego siostry, Martyny. Pierwszą piosenkę o Krystianie nagrała już kilka tygodni po jego śmierci. Powstało sporo utworów, które w taki czy inny sposób dotyczą jej brata.

Tym najnowszym jest "Kiedy myślę o tobie". - To szczególnie dla mnie ważna, osobista piosenka. Napisałam ją z tęsknoty za bratem. Każdego dnia o nim myślę i nie mogę przestać. W mojej głowie maluje się obraz naszego dawnego życia. Pojawiają się wspomnienia z dzieciństwa. Krystian wniósł do domu mnóstwo radości i miłości, wypełniał go. Bez niego nic nie jest i już nie będzie takie same. Tę piosenkę stworzyłam po latach po to, by mu podziękować za każdą wspólną chwilę. Dał mi najwspanialsze wspomnienia. Zawsze czuję jego obecność. Wiem, że i tym razem mnie słyszy, gdy śpiewam dla niego - mówi nam Martyna Rempała.

Siostra wspomina chwile z bratem. To bardzo prywatny utwór

Choć każdy utwór dedykowany Krystianowi miał element osobistości i prywatności, to "Kiedy myślę o tobie" jest pod tym względem najbardziej uczuciowy. - Wierzę, że gdy tam z góry spogląda na nasz dom, powraca do chwil w których byliśmy szczęśliwi. Inspiracją dla mnie było samo życie. Zawarłam tam wszystko to, co myślę i czuję - opisuje siostra żużlowca. - Jeśli chodzi o teledysk, to uwzględniłam wszystkie pamiątki z naszego dzieciństwa, rysunki czy zdjęcia, a także motta którymi się oboje kierowaliśmy - dodaje.

- Pojawiły się tam miejsca wokół naszego domu, stawy, ścieżki w lesie, jest jego tor motocrossowy. To historia naszego życia, opowiedziana przy pomocy muzyki i słów prosto z mojego serca. Piękne wspomnienia, których nikt nam nie zabierze. Zawsze będzie można do tego wracać - uzupełniła Martyna Rempała. Wspomina też, że utwór powstał we współpracy z Michałem Kacprzakiem i Dawidem Łopacińskim z CrackHouse.

