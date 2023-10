To już prawdziwe wariactwo. Mają kolejną gwiazdę!

Największa gwiazda jeszcze do wzięcia! Zespoły nie do poznania [giełda transferowa] Sąsiedzi Unii w rundzie zasadniczej doznali trzech porażek, ale jak przyszło co do czego, to w fazie play-off pokazali, że nikt nie miał prawa im podskoczyć. Unia po dofinansowaniu z Grupy Azoty zbudowali prawdziwy dream team. Ten zespół mógłby nawet nieśmiało myśleć o utrzymaniu na zapleczu PGE Ekstraligi .

Bellego był tańszy od Bjerre

Działacze z Tarnowa długo wahali się kogo wybrać. Po porozumieniu z Timo Lahtim pozostało tylko jedno miejsce dla obcokrajowca powyżej 24. roku życia. Pod koniec poprzedniego tygodnia kontakt z Unią nawiązał Bjerre. Duńczyk nie przystał na propozycję władz klubu. Zrobił to natomiast Francuz i tym samym to on uzupełnił skład. Bellego z sezonu na sezon schodzi coraz niżej. Jeszcze w sezonie 2022 startował w ekstraligowej Fogo Unii, gdzie wykręcił solidną - jak na debiutanta - średnią biegową 1,487.



Kusiły go kluby z Ekstraligi. Mówi o tym wprost



W tegorocznych rozgrywkach miał brylować na torach 1. Ligi Żużlowej. Powrotu do Bydgoszczy jednak nie będzie miło wspominał. Kompletnie nie przypominał zawodnika z 2021 roku (wtedy był najskuteczniejszym zawodnikiem I ligi). Średnia biegowa 1,556 rozczarowała nie tylko kibiców Polonii czy prezesa Jerzego Kanclerza, ale również i samego żużlowca.



Francuz wraca do najniższej klasy rozgrywkowej po czterech latach. W sezonie 2019 walczył o awans w barwach PSŻ-u Poznań, jednak misja zakończyła się brakiem sukcesu. Bellego był największą gwiazdą ligi, stąd awans i jazda wyżej. Teraz wraca do punktu wyjścia.