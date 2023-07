To już pewne! Utytułowany menedżer odejdzie ze znanego klubu

Od początku sezonu 2023 głośno jest o Fogo Unii . Początkowo ekipie z Wielkopolski współczuł cały żużlowy kraj ze względu na plagę kontuzji. Poważne urazy leczyli bowiem Chris Holder, Janusz Kołodziej, Grzegorz Zengota oraz Nazar Parnicki. Spowodowało to, że leszczynianie w wielu spotkaniach musieli jechać rezerwowym składem. W trakcie zmagań sprowadzono awaryjnie nawet Adriana Miedzińskiego, lecz doświadczony Polak kompletnie nie podołał zadaniu i zazwyczaj spisywał się jeszcze gorzej niż nieopierzeni młodzieżowcy.

Teraz wydawało się, iż wszystko wróciło do normy. Zespół w ostatnim pojedynku przeciwko ZOOLeszcz GKM-owi wystąpił wreszcie w pełnym składzie i pewnie pokonał rywala, niemal zapewniając sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak się później okazało, spokój nie potrwał długo. Kilka dni temu klub postanowił o zakończeniu współpracy z dotychczasowym toromistrzem, Janem Chorosiem. Ten nie pozostał działaczom dłużny i w wywiadzie z "Tygodnikiem Żużlowym" powiedział, co o tym myśli. Dostało się między innymi Januszowi Kołodziejowi. - Wsiadł na quada. Założył do tego siatkę i ten panel, który waży 10 kilogramów i tym chce przygotowywać tor żużlowy? - oznajmił w rozmowie z Tomaszem Zalewą.