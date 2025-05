To już pewne, hit transferowy w polskim klubie. Znamy szczegóły, duże wzmocnienie

To już pewne, Nicolai Klindt wzmocni Texom Stal Rzeszów. Duńczyk będzie gotowy do jazdy już w kolejnym spotkaniu ligowym. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu nic nie wskazywało na to, że transfer dojdzie do skutku. Jak udało nam się ustalić, Stal Rzeszów nic na tym transferze nie traci. Duńczyk nie otrzymał wynagrodzenia za podpis pod kontraktem. Znamy szczegóły transferowe.