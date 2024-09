To już pewne, gwiazdor zmieni klub. Nie kryje rozczarowania

To był kontrowersyjny tydzień dla Jana Kvecha. Najlepszy czeski żużlowiec stał się ofiarą kuchni meczu, gdzie pokazano urywek jego rozmowy z menedżerem Falubazu, Piotrem Protasiewiczem. Ponadto Kvech nie dostaje szans na jazdę w meczach ligowych, a jak wynika z naszych informacji, w dzisiejszym meczu (1.09 – ćwierćfinał DMP z Motorem Lublin) nie weźmie nawet udziału, nie został powołany do kadry meczowej. To gwóźdź do trumny przygody Kvecha z Falubazem. Czech po sezonie rozstanie się z klubem, a jego nowym pracodawcą zostanie najprawdopodobniej Apator Toruń.