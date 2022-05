To już ostatni dzwonek na przełamanie. W końcu wygrają?

Niedziela na zapleczu najlepszej ligi świata zapowiada nam się niezwykle interesująco. Rozpoczniemy ją z grubej rury, bo od szlagieru pomiędzy Stelmet Falubazem Zielona Góra a Abramczyk Polonią Bydgoszcz. Obie drużyny celują w tym roku w awans do PGE Ekstraligi, dlatego w oczach wielu kibiców to spotkanie to nic innego jak przedwczesny finał rozgrywek.

Awizowane składy na mecz Stelmet Falubaz Zielona Góra – Abramczyk Polonia Bydgoszcz:

Abramczyk Polonia Bydgoszcz: 1. Daniel Jeleniewski, 2. Adrian Miedziński, 3. Kenneth Bjerre, 4. Oleg Michaiłow, 5. Matej Zagar, 6. Wiktor Przyjemski, 7. Przemysław Konieczny

Stelmet Falubaz Zielona Góra: 9. Max Fricke, 10. Piotr Protasiewicz, 11. Rohan Tungate, 12. Jan Kvech, 13. Krzysztof Buczkowski, 14. Dawid Rempała, 15. Fabian Ragus

Reklama

Początek meczu w niedzielę 22 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.

O tej samej porze co w stolicy Winnego Grodu fani w Gdańsku będą ekscytować się pojedynkiem Zdunek Wybrzeża z ROW-em Rybnik. Miejscowi sympatycy nie mogą jednak zawitać na stadion z myślą, że przesiedzą cały mecz. Oni w niedzielę zwyczajnie muszą przemienić się w ósmego zawodnika i poprowadzić swoich ulubieńców do triumfu. Triumfu, który w przyszłości może przyczynić się do utrzymania w eWinner 1. Lidze. Na razie na koncie zespołu znajduje się przykra liczba 0.

Awizowane składy na mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk – ROW Rybnik:

ROW Rybnik: 1. Grzegorz Zengota, 2. Patryk Wojdyło, 3. Nicolai Klindt, 4. Krystian Pieszczek, 5. Andreas Lyager, 6. Paweł Trześniewski, 7. Kacper Tkocz

Zdunek Wybrzeże Gdańsk: 9. Wiktor Trofimow, 10. Rasmus Jensen, 11. Jakub Jamróg, 12. Adrian Gała, 13. Timo Lahti, 14. Marcel Krzykowski

Początek meczu w niedzielę 22 maja o godzinie 14:00. Transmisja w Canal+ Online.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Skandal w Krośnie. Sędzia mógł ustąpić INTERIA.TV

Poza powyższymi dwoma spotkaniami, w sobotę Trans MF Landshut Devils zmierzą się z H. Skrzydlewska Orłem Łódź, a w poniedziałek Aforti Start Gniezno pojedzie z Cellfast Wilkami Krosno. Ciekawie będzie w pierwszej stolicy Polski. Show powinni zrobić zwłaszcza podrażnieni przyjezdni. Team z Podkarpacia całkiem niedawno otrzymał bowiem cios prosto w serce w postaci walkowera za tor nienadający się do rywalizacji w starciu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. W Niemczech przy dobrych wiatrach także nie zabraknie emocji.

Awizowane składy na mecz Trans MF Landshut Devils – H. Skrzydlewska Orzeł Łódź:

H. Skrzydlewska Orzeł Łódź: 1. Niels Kristian Iversen, 2. Norbert Kościuch, 3. Marcin Nowak, 4. Luke Becker, 5. Brady Kurtz, 6. Nikodem Bartoch

Trans MF Landshut Devils: 9. Kai Huckenbeck, 10. Tobias Busch, 11. Erik Riss, 12. Mads Hansen, 13. Dimitri Berge, 14. Erik Bachhuber, 15. Norick Blodeorn

Początek meczu w sobotę 21 maja o godzinie 19:00.

Awizowane składy na mecz Aforti Start Gniezno – Cellfast Wilki Krosno:

Cellfast Wilki Krosno: 1. Tobiasz Musielak, 2. Mateusz Szczepaniak, 3. Vaclav Milik, 4. Rafał Karczmarz, 5. Andrzej Lebiediew, 6. Krzysztof Sadurski, 7. Franciszek Karczewski, 8. Kacper Szopa

Aforti Start Gniezno: 9. Ernest Koza, 10. Szymon Szlauderbach, 11. Antonio Lindbaeck, 12. Zbigniew Suchecki, 13. Michael Jepsen Jensen, 14. Mikołaj Czapla, 15. Marcel Studziński

Początek meczu w poniedziałek 23 maja o godzinie 18:00. Transmisja w Canal+ Sport 5.