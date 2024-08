To już koniec. Gwiazdor odchodzi z klubu. "Zakończyliśmy rozmowy"

Żużel. Jason Doyle odchodzi z GKM-u Grudziądz

- Głównie zawsze chodzi o finanse. Musimy patrzeć na to, na co nas stać. Podpisuję się pod kontraktami swoim nazwiskiem, więc nie mogę sobie pozwolić na zawarcie umowy ponad stan. To był główny czynnik, który sprawił, że nasze drogi się rozchodzą - wyjaśnił prezes grudziądzkiego klubu.

GKM szuka nowych zawodników, a Doyle nowego klubu

W każdym razie Jason Doyle długo nie powinien szukać nowego pracodawcy. Wiele wskazuje na to, że trafi do Włókniarza Częstochowa, który jest w potrzebie i szuka zawodników. Tam miałby zająć miejsce Leona Madsena, który przeniesie się do Zielonej Góry. Gdyby w przypadku tej transakcji coś poszło nie tak, to Australijczykowi zostaje jeszcze przyszły beniaminek.