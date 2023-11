To już końcowe odliczanie. Siedzą jak na szpilkach

Cykl Grand Prix składa się z wielu rund, więc zawodnik który kiepsko wypadnie w jednej czy dwóch, nie jest jeszcze "pozamiatany" w kontekście dalszej rywalizacji o medale . Czy o złoty? To już nie takie oczywiste, bo w sezonie 2023 Fredrik Lindgren nie zawiódł w żadnym turnieju, a i tak przegrał z Bartoszem Zmarzlikiem, który wypuścił zawody w Vojens! To pokazuje, że pokonać Polaka można jednorazowo, ale na ten moment w całym cyklu absolutnie nie ma na niego mocnych.

Zmarzlik i spółka w dalekiej Australii?

To pytanie wiele osób nurtuje, bo na ten moment nie poznaliśmy nawet nieoficjalnie żadnej informacji a propos zawodów w ojczyźnie Doyle'a czy Holdera. Z pewnością byłby to wielki krok w kierunku ekspansji żużla, która rzekomo ma być dla Discovery jednym z priorytetów. Oczywiście będzie to też potężne wyzwanie logistyczne, o czym wielokrotnie mówili już sami żużlowcy. Oni chyba są najmniej entuzjastycznie nastawieni do tego pomysłu.