To jest ten dzień. Pierwszy sprawdzian mistrza Zmarzlika. Rywale straszą

Zmarzlik zmierzy się z wielkimi rywalami

Memoriał B. Idzikowskiego i M. Czarnego to pierwszy prestiżowy turniej indywidualny w sezonie 2024. Organizatorzy zadbali o to, aby było ciekawie. To efekt zaproszenia do zawodów Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata nie odmówił. Dzięki temu dojdzie do pierwszej w tym roku rywalizacji Polaka z Fredrikiem Lindgrenem czy Leonem Madsenem, czyli jego potencjalnymi rywalami w cyklu Grand Prix, którzy otwarcie mówią, że ich celem będzie złoty medal.