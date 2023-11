To jest największy pechowiec. Teraz będzie im niezwykle potrzebny

Bali się, że już nie wróci

Grand Prix Challenge w 2022 roku odbyło się na torze w Glasgow. Szkocki owal należy do bardzo technicznych i kilku zawodników nie podołało tej geometrii. Największym problemem była jednak banda. Była ona nieco inna niż ta, którą znamy na co dzień. Nie miała w sobie powietrza. Była to banda z pianki polietylenowej. Zarówno ona, jak i banda pneumatyczna jest homologowana i zatwierdzona przez FIM. Jednak przez wilgoć stała się bardzo twarda i niektórzy porównywali ją wręcz do worka bokserskiego.