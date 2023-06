To jest kosmita! Zmarzlik wyprawiał cuda w Gorzowie

Żużlowe Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim stało pod znakiem wielkiego powrotu Bartosza Zmarzlika. Mistrz świata wrócił na swój dobrze znany tor, na którym się wychował i święcił największe sukcesy. Było to wręcz idealne środowiska dla naszego reprezentanta, aby kolejny raz w tym sezonie zameldować się w wielkim finale i powiększyć swoją przewagę w klasyfikacji generalnej cyklu.

Zmarzlik szybko złapał prędkość w swoim domu

Bieg otwarcia dla Zmarzlika był akurat średnio udany. Ukończył go na trzecim miejscu wyglądając na wyraźnie wolnego. Był to dość niecodzienny widok w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie Bartosz nie zwykł przegrywać. Na reakcję mistrza długo czekać nie trzeba było. Szybkie korekty w sprzęcie i w kolejnych startach był już bardzo szybki. Podobnie zresztą jak pozostali Polacy, którzy do tej pory punktowali bardzo słabo w Grand Prix. Zarówno Maciej Janowski i Patryk Dudek dość optymistycznie zaczęli zawody. Szczególnie ten pierwszy imponował szybkością i dawał nadzieję, że w sobotni wieczór w końcu przyjdzie przełamanie.