To jest jego czas. Za pół roku rozbije bank

To miał być sezon prawdy dla Bartłomieja Kowalskiego

Junior Sparty sam przyznawał, że ten rok będzie dla niego wyjątkowo ważny. Przede wszystkim dlatego, że mówimy o ostatnim sezonie w roli młodzieżowca. Kowalski życzył sobie, aby nadrobić stracony czas. Dopiero w zeszłym roku przejechał pełen sezon ligowy w elicie. Wcześniej jeszcze jako zawodnik Włókniarza Częstochowa startował głównie w zawodach młodzieżowych i 2. Lidze Żużlowej.



Kowalski żałował więc, że tak późno trafił do PGE Ekstraligi, ale z drugiej strony robi szybki progres i nadrabia stracony czas. Już sezon 2022 był dla niego udany, a ten jest jeszcze lepszy. Poza słabym meczem w Lublinie prezentował się do tej pory naprawdę dobrze. Świetnie odnajduje się w gwiazdorskiej drużynie Sparty. W ostatnim spotkaniu przeciwko Stali zapracował nawet na występ w biegu nominowanym.



Wychowanek szkółki Janusza Kołodzieja ma też na swoim koncie sukces indywidualny. Wygrał Srebrny Kask w Częstochowie, a to oznacza, że w tym sezonie już na pewno nie zostanie z niczym. Na torze imponuje szybkością. Jest świetnie dopasowany do silników Ryszarda Kowalskiego. Wszystkiemu przyglądają się kluby, które mają go na oku.