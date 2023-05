To jest jakieś fatum. Nawet kibice załamują ręce

Co prawda mamy dopiero końcówkę maja, ale chyba znamy już najbardziej pechowy zespół w sezonie 2023 . Ta znienawidzona przez prezesów kategoria w tym roku po prostu musi paść łupem Fogo Unii. Leszczynianie w ciągu kilku ostatnich tygodni stracili trzech podstawowych zawodników. Najpierw urazu kręgosłupa nabawił się Chris Holder, potem na przymusowe L4 wybrał się Nazar Parnicki, a dziś na torze w Gorzowie obojczyk złamał Grzegorz Zengota.

Upadek ostatniego z żużlowców wyglądał przerażająco. Doświadczonego Polaka postawiło na drugim łuku pierwszego okrążenia i gdy leżał już na torze wjechał w niego Wiktor Jasiński. Przy poszkodowanym błyskawicznie pojawiły się służby medyczne, bo od początku było widać, że mamy do czynienia z sytuacją bardzo poważną. Na całe szczęście wychowanek Falubazu nie stracił przytomności, ale do parkingu udał się w towarzystwie lekarzy . Ci oczywiście nie pozwolili mu dokończyć arcyważnego spotkania dla jego drużyny.

Nie wiemy jak długo 34-latek będzie zmuszony pauzować, lecz dwa tygodnie przy tego typu złamaniach to naszym zdaniem minimum. - Kiedy ten pech się skończy - piszą w mediach społecznościowych załamani tym faktem kibice . - Myślałem, że istnieją granice pecha, ale okazuje się, że nie - to tylko jeden w wielu komentarzy, w których fani obawiają się o dalszy los drużyny.

Ten sezon jeszcze nie jest dla nich stracony

Fogo Unia pomimo tego wszystkiego, przy dobrych wiatrach może jeszcze załapać się do fazy play-off. Choć na razie w drużynie zrobił się szpital, to podopiecznym Piotra Barona wcześniej udało się zdobyć parę cennych "oczek" do tabeli. Ponadto swoje problemy przeżywają Cellfast Wilki Krosno oraz ZOOLeszcz GKM.