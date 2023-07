To jest ich sufit. Wyżej już nie podskoczą

Unia nie ma jeszcze zagwarantowanego miejsca w play-off, ale tylko kataklizm może jej to odebrać. W zasadzie nikt nie wierzy w zwycięstwo ZOOLeszcz GKM-u w Częstochowie. Jeśli Tauron Włókniarz upora się z grudziądzanami, to leszczynianie do Krosna pojadą pewni czołowej "szóstki". Nie będzie to jednak wycieczka, bo wygrana z beniaminkiem może zapewnić im piątą pozycję w tabeli. Oczywiście przy założeniu, że For Nature Solutions KS Apator nie wywiezie z Gorzowa nawet punktu bonusowego.



Unia rewelacją sezonu? Krzystyniak: Będę zaskoczony

Piąte lub szóste miejsce po rundzie zasadniczej nie zamyka drzwi do półfinałów przed Unią. Szanse będą jednak znacznie mniejsze. - Zimą, jak bawiliśmy się w typowanie, to mówiłem, że Unia stanie na pudle. Typowałem ten zespół na trzecim miejscu. Los inaczej to wszystko poukładał. Gdyby w trakcie sezonu nie pojawiły się kontuzje, pewnie leszczynianie byliby na trzeciej, bądź czwartej pozycji. A tak to będą sklasyfikowani niżej i nie unikną dwóch pewniaków. Trafią na Spartę lub Motor - komentuje Jan Krzystyniak.



Krzystyniak słusznie zauważył, że łatwiejszym rywalem w pierwszej fazie play-off powinna być Sparta. I nie chodzi tutaj tylko o brak kontuzjowanego Piotra Pawlickiego. - Ciężko będzie wywalczyć zwycięstwo w dwumeczu, szans na awans jako lucky loser również za bardzo nie widzę. Po cichu we Wrocławiu można myśleć o pozytywnym wyniku, natomiast w Lublinie raczej będzie to niemożliwe. Tam jest specyficzny tor, który raczej nie pasuje drużynie leszczyńskiej - dodaje.

Transfer sezonu? To dlatego trener na niego postawił



W ostatnich meczach Unia odzyskała blask na własnym torze. Wysoka wygrana nad GKM-em i pokonanie Sparty, to efekt poprzednich kilkunastu dni. W play-off wszystko i tak rozpocznie się od nowa. - Będę zaskoczony, jak Unia przejdzie do półfinału PGE Ekstraligi - podsumowuje były zawodnik były reprezentant Polski.



Runda zasadnicza w PGE Ekstralidze zakończy się 6 sierpnia. Tego dnia poznamy rozstawienie wszystkich trzech par ćwierćfinałowych.



