To jest ich priorytet. Jeden kontrakt bardzo blisko

Klindt blisko nowego kontraktu. Co zrobi Hansen?

Wybrzeże czeka na decyzję Hansena

Jeśli nie zdecyduje się on na jazdę w elicie, to przedłużenie kontraktu w Gdańsku też nie będzie przesądzone. Hansen, jako zawodnik U24, może liczyć na propozycje z prawie wszystkich pierwszoligowych ośrodków. Ten sezon miał bardzo dobry, zdecydowanie lepszy od sezonu 2022, w którym reprezentował Trans MF Landshut Devils. Żużlowiec rozmawiał z Wybrzeżem na temat swojej przyszłości już przed spotkaniem w Zielonej Górze.



Do żadnych ustaleń jednak nie doszło. Strony dały sobie kilka dni do namysłu i za chwilę znów usiądą do stołu. Najpewniej na dniach wszystko się wyjaśni. W Gdańsku nie ukrywają, że jak najszybciej chcieliby poznać stanowisko Duńczyka. Jak zostanie, to pozycja U24 będzie z głowy i będzie naprawdę bardzo mocno obsadzona. Wtedy wszystkie siły Wybrzeże rzuci na rozmowy z seniorami. Do Klindta dołączyłby wtedy zawodnik krajowy aspirujący do miana lidera, który mógłby przywozić dwucyfrowe zdobycze punktowe.



Menedżer Eryk Jóźwiak ma być już też przygotowany na wypadek odejścia Hansena. W orbicie zainteresowań jest kilku innych zawodników U24 (krajowych i zagranicznych). Od obsadzenia tej pozycji zależy koncepcja budowy zespołu. Jeśli zostanie, to w Gdańsku będą musieli znaleźć dwóch Polaków. Wtedy możliwe będą rozmowy z Danielem Kaczmarkiem, wzrosną też szanse Adriana Gały (odchodzi z InvestHousePlus PSŻ-u), który w ostatnim czasie odbył bardzo dużo treningów na gdańskim torze.