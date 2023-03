To jest ich jedyny problem. On jest światełkiem w tunelu

Enea Falubaz jest głównym kandydatem do awansu do PGE Ekstraligi. Zielonogórzanie dysponują piekielnie mocną (jak na pierwszoligowe warunki) formacją seniorską. Gorzej prezentują się młodzieżowcy. Dyrektor sportowy Piotr Protasiewicz zdaje sobie sprawę, że to jest największy problem. Światełkiem w tunelu jest jednak Michał Curzytek, który błysnął w sparingu z Fogo Unią.