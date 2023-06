To jest główny kandydat do spadku. Potrzebują cudu

Orzeł stracił nie tylko punkty

Orzeł wygrał w Ostrowie, więc załóżmy, że u siebie to powtórzy i zgarnie punkt bonusowy. Wyjazd do Landshut to wyprawa po bonusa. U siebie Orzeł wygrał 50:40, ale wygrać w Niemczech nie jest łatwo. Z PSŻ Orzeł powinien wygrać za trzy, bo w Poznaniu zwyciężył 47:43. Z wyjazdu do Gdańska drużyna może wrócić z niczym, bo u siebie przegrała 43:47. Mamy więc 7 punktów, co oznacza, że kluczem do play-off będzie mecz z Polonią. W Bydgoszczy Orzeł przegrał 41:49, więc szansa na wygraną za trzy jest. Bo jeśli do zakładanych siedmiu i sześciu, które już Orzeł ma dodamy dwa, to może być za mało.

Podium już raczej znamy. Na miejscach 4-7 będzie ścisk

PSŻ Poznań potrzebuje cudu

Wszystko natomiast wskazuje na to, że przesądzony jest los beniaminka z Poznania, który ma domowe mecze z Polonią, Arged Malesą i Falubazem oraz wyjazdy do Rybnika, Łodzi i Landshut. Z domowych spotkań może wyciągnąć co najwyżej 4 punkty, choć i to nie jest pewne. Z wyjazdów, jak nie będzie jakiejś niespodzianki, PSŻ przywiezie co najwyżej punkt bonusowy z Landshut, ale i ta zdobycz wisi na włosku. U siebie PSŻ wygrał 48:42. Jeśli PSŻ doda 5 punktów do 6, które ma, to się nie uratuje. Beniaminek utrzyma się pod warunkiem, że do tego co wyżej dołoży wygraną w Łodzi lub w Rybniku i może jeszcze bonusa z Arged Malesą (tam przegrał 41:48).