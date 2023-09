To jego czas w Grand Prix. Czas na świeżą krew [FELIETON]

Kubera musi trafić do Grand Prix jak najszybciej

Mowa oczywiście o Dominiku Kuberze, który w ostatnich latach mocno porozpychał się łokciami w hierarchii najlepszych polskich żużlowców. Jedni twierdzą, że to w tej chwili numer dwa zaraz za Bartoszem Zmarzlikiem. Inni z kolei wskazują na pozycję trzecią za plecami Macieja Janowskiego. Te rozważania zostawiam jednak na boku, bo dla mnie bezsprzecznym faktem jest, że miejsce tego zawodnika powinno być w Grand Prix.



Nikt tego już nie zweryfikuje, ale jestem przekonany, że gdyby nie pechowa kontuzja z początku sezonu, to Kubera sam wywalczyłby sobie miejsce w Grand Prix. Po prostu do tego dojrzał. To nie tak, że jest maszynką do robienia kompletów punktów w lidze, ale rozwija się bardzo systematycznie i przyszedł czas na zrobienie kroku do przodu.



To oczywiście nie byłaby dobra informacja dla Patryka Dudka. Urodzaju mocny kandydatów do jazdy w elicie nie ma, więc myślę, że dwie dzikie karty dla Polaków (Janowskiego i Kuberę) nikogo by nie zabolały i nie byłyby żadnym nadużyciem. Na trzecią dziką kartę i piąte miejsce raczej nie ma co liczyć. Oczywiście Dudek ciągle ma przebłyski geniuszu i dawnej dobrej formy, ale brakuje mu regularności i błysku w Grand Prix. Rok przerwy mógłby Patrykowi wyjść na plus. To byłby dobry czas do odbudowania się i skupieniu uwagi na rozgrywkach ligowych.