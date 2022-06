To jego czas! Bryluje nie tylko w Polsce!

Rospiggarna Hallstavik - Vastervik Speedway 44:46

Choć wynik wskazuje na to, że kibice zgromadzeni w Hallstavik obejrzeli wyrównane widowisko, to nie do końca tak było. Drużyna z Vastervik zbudowała sobie dwunastopunktową przewagę, jednak w ostatnich pięciu biegach roztrwoniła ją niemal całkowicie. Na szczęście dla sympatyków drużyny gości, zbudowana zaliczka wystarczyła do zwycięstwa w meczu, bo spotkanie zakończyło się rezultatem 44:46.

Rospiggarna Hallatavik 44: Szymon Woźniak 13 (2,1,3,1,3,3), Kim Nilsson 0 (0,0,d,-), Viktor Palovaara 11 (2,1,2,3,3), Andrzej Lebiediew 5+1 (0,3,1*,0,1), Timo Lahti 10+1 (1,3,3,1,2*), Daniel Henderson 1+1 (1*,0,0), Kai Huckenbeck 4 (2,2,0)

Vastervik Speedway 46: Bartosz Smektała 5 (1,0,2,2), Jaimon Lidsey 8+2 (3,2,1*,1*,1), Fredrik Lindgren 8 (1,3,2,2,d), Mads Hansen 10+1 (3,3,2*,0,2), Paweł Przedpełski 8 (3,3,2,0,0), Anton Karlsson 2+1 (0,1,1*), Peter Ljung 5+1 (3,2*,d)

Smederna Eskilstuna - Dackarna Malilla 53:37

W Eskilstunie kibice oglądali "Kacper Woryna show". Wychowanek rybnickiego ROW-u po raz kolejny w ostatnich tygodniach spisał się znakomicie. Zdobył 13 punktów i był najskuteczniejszym zawodnikiem miejscowych, którzy wygrali 53:37. Wśród gości startował Maciej Janowski, jednak zaliczył niepokojąco słaby występ. 7 punktów uczestnika cyklu Grand Prix to trochę mało.

Smederna Eskilstuna 53: Robert Lambert 9+2 (3,1,3,1*,1*), Pontus Aspgren ZZ, Daniel Bewley 12+1 (2*,2,3,1,2,2), Grzegorz Zengota 8+2 (1*,1,3,1*,0,2), Kacper Woryna 13 (3,3,3,2,2), Michael Jepsen Jensen 7+2 (3,2*,2*,0,0), Joel Andersson 4 (w,3,1)

Dackarna Malilla 37: Maciej Janowski 7+1 (t,0,1*,3,3), Brady Kurtz ZZ, Rasmus Jensen 17 (1,3,2,2,3,3,3), Nicolai Klindt 3 (0,1,0,1,1), Jacob Thorssell 7 (1,2,2,2,0,0,0), Sammy Van Dyck 1+1 (0,1*,0,0), Ludvig Lindgren 2 (2,0,0)

Lejonen Gislaved - Masarna Avesta 63:27

Złudzeń co do zaciętości meczu nie można mieć w przypadku spotkania w Gislaved. Lejonen rozbiło Masarnę Avesta 63:27. Spora w tym zasługa dwóch Polaków, Bartosza Zmarzlika i Dominika Kubery, którzy zapisali przy swoich nazwiskach kompletu punktów. Honoru Masarny próbował bronić inny Polak, Krzysztof Buczkowski, jednak 7 "oczek" to zdecydowanie zbyt mało by próbować odmienić losy spotkania.

Lejonen Gislaved 63: Patryk Dudek 9+1 (3,1,3,2*), Oliver Berntzon 11+1 (0,3,3,2*,3), Bartosz Zmarzlik 15 (3,3,3,3,3), Mathias Thornblom 5+2 (1,0,2*,2*), Dominik Kubera 14+1 (3,3,3,3,2*), Jeremia Thelaus 0 (0,w,0), Casper Henriksson 9+3 (3,2*,2*,2*)

Masarna Avesta 27: Krzysztof Buczkowski 7+1 (2,2,1*,1,1), Jan Kvech 5+2 (1*,1*,2,1,0), Rohan Tungate 6 (2,2,0,1,1), Francis Gusts 0 (0,0,0,0), Antonio Lindbaeck 3 (2,1,d,0), Emil Millberg 3+1 (1*,1,1), Philip Hellstroem-Baangs 3+1 (2,1*,0,0)