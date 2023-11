To jego chciał zatrudnić nowy menadżer. Wiemy, co stanęło na przeszkodzie

Przyjście Piotra Barona to jedyna zmiana w ekstraligowym For Nature Solutions Apatorze Toruń po sezonie 2023. Wciąż otwarte pozostaje jednak pytanie, czy w ślad za menadżerem w sztabie trzeciej drużyny sezonu 2023 pojawią się też inni nowi ludzie. Na giełdzie krążą co najmniej dwa nazwiska. Chodzi o Adriana Miedzińskiego i Mariusza Puszakowskiego. Co na to Baron?