To ich ostatnia deska ratunku. „Uwierzcie w niego”

Kurczą się szanse Cellfast Wilków Krosno na dobre wzmocnienia. Klub się stara, rozsyła oferty, ale zawodnicy wybierają inne opcje. W takiej Zielonej Górze to się nawet dziwią, że Przemysław Pawlicki u nich wylądował, bo przecież na 99 procent był w Krośnie.

Wilkom został już tylko Zengota

Inna sprawa, że w Wilkach się do Pawlickiego nie przyznają. Przekonują, że było jedno luźne spotkanie i tyle, bo przecież myślą o innym zawodniku. I przekonują: "uwierzcie w Zengotę".

Grzegorz Zengota błysnął w tym roku w krośnieńskiej rundzie IMP, ale o dwóch lat jeździ w eWinner 1. Lidze, a wcześniej leczył poważną kontuzję. Stracił dwa lata, to w ogóle cud, że udało mu się wrócić na tor, bo w pewnym momencie groziła mu nawet amputacja kontuzjowanej nogi. Wilki uważają jednak, że ten żużlowiec doda im mocy. Jednak, gdy pytamy ekspertów, to mówią, że Zengotę stać na kilka dobrych meczów w Krośnie, ale na obcych torach może być problem. Jeśli wychowanek Falubazu będzie robił średnio 7-8 punktów na mecz, to będzie można mówić o sukcesie.